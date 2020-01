20-01-2020, 112Groningen.nl

File door ongeval op A28, één rijstrook dicht (Update)

Groningen - Op de A28 tussen Haren en Groningen zijn maandagochtend meerdere voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 07:40 uur. Door het ongeval was de linkerrijstrook afgesloten voor het verkeer. Dit zorgde voor +10 minuten vertraging en een file van ongeveer 6 kilometer.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is onbekend of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen.

Update: De A28 is inmiddels weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Al het verkeer kan weer op gang komen.