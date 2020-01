20-01-2020, Annet Vieregge 112Gr.

Brand in schuur achter woning Oude Pekela

Oude Pekela - Aan de H. Hindersstraat in Oude Pekela is brand uitgebroken in een garagebox/schuur achter een woning. Er kwam lichte rookontwikkeling uit de schuur.

De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. De oorzaak is nog niet bekend. Nader info ontbreekt verder.