Meisje valt van trap in woning `De Waard`

Groningen - Maandagavond rond 21:30 uur is bij De Waard een kind van een trap af gevallen in een woning.

Doordat het om een val van hoogte ging werd behalve een ambulance ook het MMT(traumateam) met de auto ingezet. Het meisje is naar het UMCG gebracht met onbekende verwondingen.