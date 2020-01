21-01-2020, 112Groningen.nl

Bus raakt van de weg, passagiers ongedeerd

Groningen - Op de A7 ter hoogte van afrit Westerbroek is dinsdagmorgen een lijnbus van de weg geraakt.

De lijnbus is op de afrit van de weg geraakt, en is vervolgens over een sloot gereden en tot stilstand gekomen. Alle passagiers van de lijnbus kwamen met de schrik vrij, niemand raakte gewond.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. Rijkswaterstaat heeft de afrit Westerbroek afgesloten in verband met de berging van de lijnbus. De passagiers zijn door een andere bus meegenomen.