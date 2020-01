21-01-2020, Redactie

Handgranaten gevonden in woning Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Tijdens werkzaamheden in of rond een woning aan de Hanne Bruininghstraat te Musselkanaal zijn handgranaten aangetroffen. De EOD heeft de granaten veilig gesteld en meegenomen. Meldt Meternieuws.nl

Volgens de politie zijn de handgranaten gevonden tijdens werkzaamheden aan de woning. Het juiste aantal is bij de politie op dit moment niet bekend. De technische recherche heeft de woning onderzocht.