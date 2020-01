21-01-2020, Marco Randazzo 112Groningen

Schoorsteenbrand in Winsum

Winsum - Om 15:30 uur een melding van een schoorsteenbrand bij de Gouw in Winsum. Ter plaatse bleek wat rookontwikkeling in de woning te zijn.

De brandweer deed ter plaatse een nacontrole en de situatie was snel onder controle. Al snel kon de brandweer dat erg vlakbij zit terug naar de kazerne.