21-01-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Vrouw geschept door automobilist, ernstig gewonde (Video)

Groningen - Op de Kluiverboom in de wijk Lewenborg t.h.v. het Alfa College in de stad is dinsdagavond om 18:20 uur een voetgangster ernstig gewond geraakt.

Bij het oversteken van het zebrapad werd het meisje geschept door een auto. Het MMT kwam ter plaatse om de ambulancedienst te assisteren. Daarna is het meisje(scholier) met spoed naar het UMCG gebracht. De politie doet onderzoek. De automobilist is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Hij mocht na het verhoor naar huis.