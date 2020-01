21-01-2020, Oogtv.nl (Bron) & 112Gr.

Persoon gewond bij mogelijke steekincident

Groningen - Bij een vermoedelijke steekincident in een woning aan de Atensheerd in de Groningse wijk Beijum is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat zegt Oogtv op hun website.

De mogelijke steekpartij vond plaats even na de klok van 21.00 uur. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het incident heeft plaatsgevonden in een flat. Politiemensen die kogelwerende vesten dragen, lopen het gebouw in en uit. Een slachtoffer werd naar de ambulance gebracht. Even later vertrekt de ziekenwagen met die persoon aan boord richting het ziekenhuis.

Noot: Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de informatie van fotografen. De politiewoordvoering geeft woensdag meer info over de zaak.