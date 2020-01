21-01-2020, Oogtv.nl (Bron) & 112Gr.

Persoon gewond bij schermutseling in Beijum

Groningen - Bij een schermutseling in een woning aan de Atensheerd in de Groningse wijk Beijum is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie. Zegt Oogtv.nl

De melding van een probleem in een woning kwam even na de klok van 20.00 uur binnen. “In onze meldkamer worden de meldingen verwerkt en daar is het label steekpartij aan gehangen”, vertelt politiewoordvoerder Robert Jan Valkema. “Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Toen mijn collega’s ter plaatse kwamen bleek er in de woning een ruzie geweest te zijn in de relationele sfeer. Eén van de personen is daarbij ten val gekomen en gewond geraakt aan zijn of haar been.”

De persoon werd in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. “Wij hebben korte tijd onderzoek gedaan in de woning maar daar hebben we geen steekwapen aangetroffen. Daarmee is de zaak voor ons afgesloten.”

(Het ging niet om een steekpartij)

Melding was eerst: 21:04 uur - Veiligheid en openbare orde/Geweld/Steekpartij prio 1 Groningen Atensheerd