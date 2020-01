22-01-2020, Meternieuws.nl Youtube en tekst

Politieauto zwaar beschadigd na achtervolging (Video)

Wildervank - Op de Woortmanslaan in het Groningse Wildervank zijn woensdagochtend een politieauto en een personenauto zwaar beschadigd geraakt na een achtervolging. Dat meldt Meternieuws.nl

Het ongeval vond plaats in de bocht vlak voor de Kielsterachterweg, zowel de politieauto en de personenauto raakte daar los van elkaar van de weg en kwamen zwaar beschadigd tot stilstand. De twee agenten uit de politieauto zijn door medewerkers van de ambulancedienst onderzocht, of vervoer naar het ziekenhuis uiteindelijk nodig was is niet bekend.

Het tweetal was licht gewond. De bestuurder van de auto waar de politie achterna zat kwam op de kop in een sloot tot stilstand, over de toestand van deze bestuurder is nog niks bekend. De man is aangehouden. Waarom de personenauto werd achtervolgd is nog onbekend.