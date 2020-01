22-01-2020, Martin Nuver 112Gr.

Overval op Hostel Rademarkt, twee aanhoudingen (Video)

Groningen - Woensdagmorgen rond 06:00 uur is er een overval gepleegd op een hostel(Bud Gett) aan de Rademarkt in Groningen.

Twee onbekende mannen hebben een medewerker bedreigd en een greep in de kassa gedaan. De overvallers zijn er vervolgens vandoor gegaan. De overval was schuin tegenover het hoofd bureau van de politie aan de Rademarkt.

Even later werd een man aangehouden die zichzelf meldde. De tweede verdachte is later ook aangehouden, in de omgeving van het hostel. Ook werd een auto in beslag genomen vanwege deze zaak op de hoek Rademarkt/ Gedempte Zuiderdiep.