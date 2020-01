Ze is 1,60 mtr , bruin lang haar. Zij draagt dit los of in een knot en heeft bruine ogen. Jasmijn draagt een witte nep bontjas, zwarte broek met uitlopende pijpen en witte sneakers.

Mocht u haar zien dan wordt u verzocht de politie te bellen via 0900-8844.

(Zaak 2020016329)