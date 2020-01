22-01-2020, Martin Nuver 112Gr.

Krakers nu nog in pand Emdenweg door communicatiefout (Video)

Groningen - Een 'communicatiemisser' binnen de politie heeft ervoor gezorgd dat er nog altijd krakers zitten in een pand aan de Emdenweg in Stad. Dat meldt Rtvnoord.nl

Dat zegt burgemeester Schuiling van Groningen. Toen de politie de krakers op vrijdagmiddag 27 december 2019 uit het pand wilde halen, bleek dat die er al meer dan 24 uur in zaten. Omdat dat het geval was, mochten de krakers blijven zitten. Had de politie zich binnen de 24 uur gemeld, dan hadden agenten kunnen overgaan tot ontruimen. Meer op Rtvnoord.nl Archief