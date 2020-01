22-01-2020, Ina Kiel & Julian Spa - 112Gr.

Brandweer ingezet voor hulp bij reanimatie

Ter Apel - Vanwege een gebrek aan op dat moment beschikbare ambulances is de brandweer van Ter Apel woensdagavond opgeroepen voor een reanimatie aan de Heemker Akkerstraat in Ter Apel.

De ambulances in Ter Apel en Stadskanaal waren ten tijde van de melding nog bezet. Omdat de dichtstbijzijnde ambulances in Winschoten en Emmer-Compascuum, stonden werd de brandweer opgeroepen om de eerste hulp te verlenen. De dichtstbijzijnde ambulances waren binnen de norm van 15 minuten aanwezig. Alleen Emmen was ter plaatse geweest.

Om toch zo snel mogelijk met de reanimatie te kunnen beginnen zijn de brandweer, vanwege de gunstige ligging van de brandweerkazerne, en burgerhulpverleners van HartslagNu opgeroepen.