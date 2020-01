23-01-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Rijbewijs 24-jarige Veendammer ingevorderd tijdens proefrit

Wildervank - Woensdagochtend werd op de N33 ter hoogte van Wildervank het rijbewijs van een 24 jarige inwoner van de gemeente Veendam ingevorderd door de politie.

Tijdens het maken van een proefrit wilde de bestuurder de auto even testen. Dit ging echter gepaard met verschillende verkeersovertredingen.







Van buiten noodzaak stilstaan op een autoweg tot een gemeten snelheid van 214 km/u, daar waar 100 km/u is toegestaan. Na correctie bleef er 207 km/u over. Dat is dus een forse overschrijding van 107 km/u.







Het rijbewijs van de 24-jarige man is door de politie ingevorderd. Ook zal er tegen de bestuurder proces-verbaal worden opgemaakt en ook zal hij worden aangemeld voor een educatieve maatregel gedrag (EMG).



Laat een proefrit niet ten koste gaan van uw rijbewijs, uw veiligheid en dat van anderen.