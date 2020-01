23-01-2020, 112Groningen.nl

Grote zoekactie in kogelwerende vesten na aantreffen auto

Groningen - Na aanleiding van een burgernet melding heeft de politie woensdagavond een grote zoekactie gehouden nabij het bedrijventerrein Westpoort.

Woensdagavond rond 18:55 uur werd er door de politie een burgernetmelding afgegeven waarin men verzocht uit te kijken naar een grijze Citroën Cactus met een rood/oranje dak. Ook had de auto forse schade aan de linker achterzijde.







Later op de avond trof de politie de desbetreffende auto aan langs de A7 nabij bedrijventerrein Westpoort. Het aangetroffen voertuig was betrokken geweest bij een incident in de omgeving van Paddepoel (volgens burgernet).







Nadat de politie de auto had aangetroffen is men een grote zoekactie gestart. Dit gebeurde in kogelwerende vesten, met meerdere politiehonden en een warmtebeeld camera. Men zorgt rondom een boerderij, in weilanden, langs sloten en op het bedrijventerrein.







Uiteindelijk werd er na een lange zoekactie niemand aangetroffen. Waarom de politie zo dringend opzoek was de persoon die in de grijze Citroën Cactus zat is niet bekend. De auto is voor onderzoek in beslaggenomen door de politie.