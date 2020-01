23-01-2020, 112Groningen.nl

Vier kilometer file door ongeval op N7

Groningen - Door een ongeval op de N7 tussen afslag Martini ziekenhuis en het Julianaplein Is donderdagochtend een forse file ontstaan.

Meerdere voertuigen kwamen op de middelste rijstrook richting het Knooppunt Julianaplein met elkaar in botsing. Hierdoor was één rijstrook afgesloten door Rijkswaterstaat.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het is onbekend of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen.

Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de auto's afgesleept. Door het ongeval was er een file van zo'n 4 kilometer en moest men rekening houden met +18 minuten extra reistijd. (08:40 uur)