23-01-2020, Marc Zijlstra 112G.

Uitslaande brand verwoest woning Delfzijl

Delfzijl - Brandweer Delfzijl werd donderdag om 10:50 uur opgeroepen voor een uitslaande woningbrand aan het Skagerrak in Delfzijl. Even dacht men dat het om de stad Groningen ging maar dat werd gelijk hersteld door de meldkamer.

Er werd middelbrand gegeven. Op de eerste etage bleek ter plaatse een forse brand te woeden. Ambulancepersoneel controleerde een persoon vanwege rook inhallatie. Over de oorzaak is nog niks bekend op dit moment. De schade is groot.