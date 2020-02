06-02-2020, Oogtv.nl (Bron)

Ergün S. morgen aanwezig in de Rechtbank

Groningen - De eerste zitting in de zaak van de dubbele moord in de Pathé-bioscoop aan het Zuiderdiep vindt plaats op 7 februari. Dat heeft de Groninger rechtbank bepaald. Meldt Oogtv.nl

Het gaat om een voorbereidende zitting. Dat betekent dat er nog geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Ergün S. wordt verdacht van de gewelddadige dood van twee mensen, in oktober vorig jaar. Het gaat om het echtpaar Marinus en Gina uit Slochteren, beide werkzaam als schoonmaker in de bioscoop. De politie verdenkt S. ervan dat hij het tweetal met een mes om het leven bracht nadat ze hem in de bioscoop hadden betrapt. Hij zou op zoek zijn naar een plek om te slapen. Na de dubbele moord ging hij er vandoor. Een dag later werd de toen 33-jarige man ingerekend bij een tankstation aan het Hoendiep. Hij raakte daarbij gewond aan zijn benen, nadat agenten op hem geschoten hadden. Archief Update 06-02-20: De verdachte van de dubbele bioscoopmoord in Pathé, Ergün S., komt vrijdag vanuit de gevangenis in Scheveningen naar Groningen om voor het eerst voor de rechtbank te staan. Zegt Rtvnoord.nl Meer hier