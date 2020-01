23-01-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fors ongeval op A7 leidt tot lange file richting Hoogezand

Scharmer - Op de A7 nabij Scharmer zijn donderdagmiddag omstreeks 15:00 uur meerdere auto's op elkaar gebotst. Drie voertuigen raakten door de aanrijding fors beschadigd.

Hoe de drie voertuigen met elkaar in botsing kwamen is onbekend, hier zal de politie onderzoek naar doen. Eén van de auto's belandde na het ongeval in de bossages, een andere auto belandde tegen de vangrail.





Zo'n vier ambulances rukten uit voor het ongeval. Tenminste één persoon is door het ambulance personeel overgebracht naar het ziekenhuis, over het letsel van de overige inzittenden van de voertuigen is niks bekend.

De Verkeers ongevallen analyse van de politie doet op de A7 uitgebreid onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval. Bergingsbedrijf Poort heeft de fors beschadigde voertuigen afgesleept.





Rijkswaterstaat heeft de rechtrijstrook afgesloten voor het verkeer. Hierdoor is een file ontstaan vanaf de stad richting Hoogezand van zo'n 8 kilometers lang. Bestuurders moeten volgens de ANWB filelijst rekening houden met met ruim een 40 minuten vertraging. (17:00 uur)

Video, de file om 17:30 uur