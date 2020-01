23-01-2020, Dvhn.nl bron

Enkele tips over brandstichting seksclub Swingers Dream

Waterhuizen - Onderzoeksbureau Biesboer Expertise heeft enkele tips binnengekregen over de brandstichting van seksclub Swingers Dream in Waterhuizen. Zegt Dvhn.nl

Brand seksclub Swingers Dream Waterhuizen aangestoken, verzekeraar looft beloning uit voor de gouden tip ,,Een aantal tipgevers heeft zich gemeld’’, zegt brandexpert Gordon Sheenan. Het bureau maakte twee weken geleden middels een advertentie bij Dagblad van het Noorden duidelijk dat de verzekeraar van het pand een ‘aantrekkelijke’ beloning uitlooft voor de tip die leidt naar de dader(s). Meer op Dvhn.nl