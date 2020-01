23-01-2020, 112Groningen.nl

Vrouw (75) komt om het leven bij eenzijdig ongeval

Foxhol - Bij een zeer ernstig eenzijdig verkeersongeval op de Energieweg in Foxhol is donderdagavond een 75-jarige vrouw uit Veendam om het leven gekomen.

Omstreeks 18:10 uur werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het ongeval. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig verkeersongeval. De brandweer heeft rondom de personenauto schermen geplaatst in verband met de ernst. De politie meldt dat de hulpverlening niet meer mocht baten en dat de 75-jarige bestuurster ter plekke is overleden.







De politie zal een onderzoek instellen om de exacte oorzaak van het dodelijke ongeval te achterhalen. Door het onderzoek zal de Energieweg in Foxhol de hele avond afgesloten zijn voor al het verkeer.