24-01-2020

Gewonde in woning Kometenstraat werd mogelijk gegijzeld; zes aanhoudingen’ (Video)

Groningen - In de woning aan de Kometenstraat in Paddepoel, die in de nacht van donderdag op vrijdag werd binnengevallen door een arrestatieteam van de politie, werd mogelijk iemand tegen zijn wil vastgehouden. Zegt Oogtv

Dat stelt de politie vrijdagochtend. In totaal zijn zes personen aangehouden. De gewonde persoon die in de woning is volgens de politie niet levensbedreigend gewond. De politie is op dit moment bezig met het verhoren van zowel de verdachten als het slachtoffer. De politie viel de woning binnen na een tip over mogelijke ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’. Over waar de tip vandaan kwam en of de zaak verband houdt met een groter onderzoek, wil de politie op dit moment niet zeggen. Vandaag zal de politie verder onderzoek doen in de woning. Update: Mannen in witte pakken zijn vrijdag bezig met onderzoek. Er zijn vier recherche bussen.