24-01-2020, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv deel info

Inval door speciaal politieteam en 1 gewonde (Video)

Groningen - De politie heeft donderdagavond om 23:55 uur een inval gedaan in een woning aan de Kometenstraat in de Groningse wijk Paddepoel.

Daarbij werden in ieder geval twee mensen aangehouden(zie foto`s). De eerste melding was een steekpartij, dat is nog niet bevestigd.

Een aanhoudings eenheid van de politie of een arrestatieteam was ter plaatse, ze hadden een zwarte gepantserde bus mee.

Een derde persoon raakte gewond en ging naar een ziekenhuis. Wat er precies gebeurt is, is nog onbekend. "Ik sprak zojuist met een buurman zegt Nuver van deze site. Die had geen idee wat er aan de hand was maar die hoorde ineens allemaal lawaai. Ook in de buurtapp werd er melding gemaakt dat het wel wat rustiger mocht. Zijn vrouw zag toen de mensen van de politie in de tuin van de buren staan." Over de aanleiding is nog niets bekend



Vrijdag meer info via de persvoorlichter.