In witte pakken werden sporen veilig gesteld. Zes personen werden vannacht overgebracht naar het cellencomplex Hooghoudt, deze worden verhoord nu.

Update 25-01-20: Zaterdag was de recherche nogsteeds bezig in het pand met sporen vast te leggen.

Update 26-01-20

Vijf verdachten in vrijheid gesteld

De politie heeft vrijdag een zevende aanhouding gedaan in het onderzoek naar de vastgehouden man (24) in Groningen. Deze man meldde zich vrijdag zelf bij de politie. Uit onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer daadwerkelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. Vijf van de zeven personen zijn zaterdag in vrijheid gesteld omdat niet is gebleken dat zij betrokken zijn geweest.

In de woning aan de Kometenstraat waar de Groninger werd vastgehouden, is de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek gedaan. Het onderzoek naar de twee andere verdachten en hun betrokkenheid bij de vrijheidsbeneming gaat door. Het duo zit in de beperkingen. Om die reden kan meer informatie over het incident niet gedeeld worden.