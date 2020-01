24-01-2020, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Groot onderzoek bezig in woning Kometenstraat (Video)

Groningen - Vrijdagmorgen- en middag was de recherche met veel voertuigen in de Kometenstraat aanwezig voor een onderzoek in- en om de woning waar vannacht mogelijk iemand werd gegijzeld en gewond raakte.

In witte pakken werden sporen veilig gesteld. Zes personen werden vannacht overgebracht naar het cellencomplex Hooghoudt, deze worden verhoord nu.