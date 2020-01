25-01-2020, Joey Lameris & redactie M. Nuver

Zaterdag nogsteeds onderzoek bezig in woning Kometenstraat (Video)

Groningen - Vrijdagmorgen- en middag was de recherche met veel voertuigen in de Kometenstraat aanwezig voor een onderzoek in- en om de woning waar vannacht mogelijk iemand werd gegijzeld en gewond raakte.

In witte pakken werden sporen veilig gesteld. Zes personen werden vannacht overgebracht naar het cellencomplex Hooghoudt, deze worden verhoord nu. Update: Zaterdag was de recherche nogsteeds bezig in het pand met sporen vast te leggen.