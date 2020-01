24-01-2020, Casper Slotboom Oogtv.nl & foto

Robot(Pepper) neemt aangiftes op voor politie (Video)

Groningen/ Assen - De politie Noord-Nederland is deze week begonnen aan een experiment met een robot die kleine aangiftes moet gaan opnemen in politiebureaus. Zegt Oogtv.nl

De kleine, mensachtige robot stond vrijdag op het politiebureau in Assen. Eerder deze week was hij al op het bureau in Hoogezand actief.

De robot, Pepper genaamd is niet van de politie zelf, maar aan de dienst uitgeleend door TNO. Het apparaat is bedoeld om de werkdruk te verlagen voor baliemedewerkers. De robot neemt het simpele, administratieve werk over van de baliemedewerker, zodat deze zich meer kan richten op het emotionele aspect van het politiewerk achter de balie.

De tests zijn bedoeld om te zien hoe burgers reageren op deze manier van werken. De feedback over de aangiftes aan de robot wordt gebruikt om het systeem te verbeteren. In de toekomst zal de robot misschien ook op bureau in de Stad te zien zijn.