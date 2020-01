24-01-2020, Marc Dol - 112Gr.

Lijnbus vast in de berm. Derde van deze week

Nieuw-Buinen - Een electrische lijnbus is vrijdagochtend langs de N374 in de berm beland en tot stilstand gekomen. De chauffeur had zijn afslag gemist en wilde de bus keren. Hierbij kwam hij met zijn achterwielen in de sloot.