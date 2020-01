25-01-2020, 112Groningen.nl & OOGTV

Auto gekanteld bij ongeval, politie vindt lachgas in kofferbak

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de N370 is vrijdagavond een personenauto op zijn kant terechtgekomen. Bij het ongeluk werden een aantal lachgas tanken aangetroffen in de kofferbak.