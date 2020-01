25-01-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Opnieuw Lijnbus muurvast in berm (Video)

Groningen - Een elektrische lijnbus van vervoersbedrijf Qbuzz is zaterdagmiddag vast komen te zitten in een berm op de Zernikelaan. Zegt Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. “De gelede bus met een lengte van achttien meter was onderweg als lijn 7 met als eindbestemming het Noorderstation”, vertelt Wind. “Op de Zernikelaan is het door nog onbekende oorzaak mis gegaan. De bus belandde in de berm tussen de weg en het fietspad. Daarbij is de bus flink weggezakt in de modder waardoor het vehikel muurvast is komen te zitten.” Voor zover bekend zaten er geen passagiers in de bus.

Poortis ter plaatse om de bus vlot te trekken. Het overige verkeer ondervindt enige hinder omdat de weg richting Paddepoel grotendeels versperd is. De afgelopen week zijn meerdere elektrische bussen van Qbuzz door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Afgelopen dinsdag gebeurde dit nabij Westerbroek. Vrijdagochtend belandde er een bus in de berm bij Nieuw-Buinen.