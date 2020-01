25-01-2020, 112Groningen.nl

Auto fors beschadigd na botsing met boom

Peize - Een automobilist is zaterdag rond 17:10 uur gewond geraakt toen hij op de N372 tussen Groningen en Roden ter hoogte van Peize tegen een boom langs de weg botste.

Bij het ongeval raakte de auto Fors beschadigd. Door het ongeval was de N372 tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. De bestuurder van de auto werd in de ambulance gecontroleerd en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen.

De politie deed ter plaatste onderzoek naar exacte oorzaak van het ongeval. De fors beschadigde auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept.