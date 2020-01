25-01-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in woning Oudezijl (Video)

Oudezijl - De brandweer is zaterdagavond met meerdere voertuigen opgeroepen voor een woningbrand aan de Oudezijl in Oudezijl.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak. Bij de brand kwam veel rook vrij, omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schaken. Omstreeks kwart voor elf zaterdagavond gaf de brandweer het sein; brand meester. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nabluswerkzaamheden. Rtv Noord