25-01-2020, Martin Nuver 112Gr.

Waarschuwingsschot na overval cafetaria Kerklaan (Video)

Groningen - Een cafetaria aan de Kerklaan in de Noorderplantsoenbuurt is zaterdagavond overvallen. Twee verdachten zijn aangehouden. De melding van een overval kwam rond 22.40 uur bij de hulpdiensten binnen. Zegt Oogtv.nl

Waarschuwingsschot



Politieagenten zijn ondertussen in de buurt op zoek naar de verdachten. “Die hebben we in de omgeving aangetroffen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Tijdens de achtervolging van één van hen is een waarschuwingsschot gelost.

Daarbij is niemand gewond geraakt.” De twee verdachten zijn in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau. Daar zullen ze worden verhoord.

“Ik ben nog nooit eerder overvallen”

De eigenaar heeft nu twaalf jaar deze zaak en is in die tijd nog nooit eerder overvallen. Rond 22.40 uur kwamen er twee blanke mannen de zaak binnen die onder bedreiging van een steekwapen geld en sigaretten eisten.” Dat de snackbar juist nu wordt overvallen is volgens de eigenaar niet super vreemd. “Je ziet het zelf. De straat is pikkedonker. Vanwege werkzaamheden werkt deze dagen de straatverlichting niet.”