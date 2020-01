25-01-2020, Organisatie/ Linda Huberts

Stichting de Brug Stad Groningen in voorbereiding naar de Special Olympics Nationale Spelen 2020

Groningen - Decathlon Groningen is sponsor geworden van de wedstrijdploeg zwemmen van Stichting De Brug Stad Groningen.

De Decathlon heeft nieuwe tenues gemaakt en deze werden zaterdag 25 januari op feestelijke wijze uitgereikt. Elke zwemmer heeft een shirt en korte broek gekregen voorzien van hun eigen naam. Ook de coaches zijn nu herkenbaar met dit tenue en kregen ook nog een jas met hun naam er op. Wat was iedereen trots.

De zwemmers en coaches die er niet bij konden zijn krijgen hun tenue op de volgende training uitgereikt.

Het was een feest in de Decathlon. DJ Dominicusz heeft er met zijn muziek voor gezorgd dat de voetjes van de vloer gingen. Sporty, de mascotte van Sport050 was ook aanwezig. Dit mooie sport initiatief mocht hij niet missen.

Om extra energie te hebben op de eerste wedstrijd van dit jaar op 8 februari heeft de Makro een “succes pakket” met eten en drinken aangeboden. Als afsluiting van de middag mocht het hele team bij de KFC komen eten. Iedereen kreeg een menu aangeboden en als toetje ook nog een ijsje.

Het was een geweldige dag. De zwemmers en coaches hebben optimaal genoten en waren iedereen ontzettend dankbaar.

Een elftal zwemmers zijn ingeloot voor de Special Olympics Nederlandse Spelen die op 12, 13 en 14 juni plaats vinden in Den Haag. Zij zullen daar het gehele weekend verblijven. Zij zijn druk bezig om sponsoren te werven die een bijdrage willen leveren. Inmiddels hebben zij van Krent Carrent een 9 persoonsbusje (met volle tank) toegezegd gekregen. Zij zijn nog op zoek naar nog een busje en geld voor benzine en eten en drinken voor onderweg.