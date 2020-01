26-01-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Schade na brand `Oudezijl` bij daglicht groot (Video)

Oudezijl - De brandweer werd zaterdagavond met meerdere voertuigen opgeroepen voor een woningbrand aan de Oudezijl in Oudezijl.

Zondag bij daglicht was de schade die de brand had aangericht goed te zien. Er was weinig meer van het pand over. Buurtbewoners namen een kijkje.

Forensische experts van de politie deden sporen onderzoek. Ook waren er politie honden. De oorzaak wordt onderzocht.

Archief van zaterdagavond