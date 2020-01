26-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Politie waarschuwt voor nieuwe vorm van oplichting

Tynaarlo - De politie in Groningen waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Iemand uit Tynaarlo raakte daardoor tienduizenden euro’s kwijt. Meldt Oogtv.nl.

Criminelen hebben een nieuwe vorm van oplichting bedacht om mensen veel geld afhandig te maken. Het winnen van vertrouwen staat daarbij centraal. Mensen worden gebeld door zogenaamd een medewerker van de fraude-afdeling van een bank. De klant krijgt te horen dat de bank een dubieuze transactie vanaf de rekening van de klant heeft weten te blokkeren.

Om erger te voorkomen wordt geadviseerd de tegoeden op een zogenaamde kluisrekening over te boeken. Als het geld inderdaad op die zogenaamde kluisrekening is gestort wordt het weggesluisd. Het is opvallend dat de zogenaamde medewerker van de fraudeafdeling van de bank op de hoogte is van persoonsgegevens van de beoogde gedupeerde. De oplichter weet onder meer ook het vertrouwen te wekken door te schermen met informatie over de bankorganisatie.

Een inwoner van Tynaarlo is op deze manier enkele tienduizenden euro’s kwijt geraakt.