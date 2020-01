26-01-2020, Redactie

Woning ontruimd na keukenbrand in Hoogezand

Hoogezand - Bij een kortsluiting in de keuken ontstond zondagmiddag om 15:35 uur een brand in een woning aan de Foxham in Hoogezand.

De brandweer had de brand snel geblust.Al snel kon de brandweer terug naar de kazerne keren.