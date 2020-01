29-01-2020, Ingezonden artikel

Gokverslaafd! Wat nu?

Groningen - Advertorial/ Gokken is tegenwoordig bijzonder gewoon geworden. Maar lang niet voor iedereen is dit even wenselijk. Mensen die gevoelig zijn voor een verslaving, kunnen relatief gemakkelijk gokverslaafd raken.

Zeker met het enorme aanbod aan gokspelletjes die bijzonder eenvoudig te vinden zijn op het internet. Hier is ook nog geen enkele controle op, want Nederlandse licenties en toezicht laten op zich wachten tot medio 2021. Tot die tijd is het voor een gokverslaafde geen enkel probleem om een account aan te maken en honderden euro’s te verspelen.

Hoe herkent u een gokverslaving?

Er zijn geen standaardsymptomen waar iemand aan voldoet, maar er zijn wel veel indicatoren die erop duiden dat er sprake is van een verslaving. Zodra iemand werk en huishouden laat liggen om te spelen in een online casino echt geld Nederland en er duidelijk financiële problemen zijn, dan is duidelijk dat er sprake is van een verslaving.

Spreekt u regelmatig met iemand die herhaaldelijk praat over winsten bij het online gokken of praat over het verhogen van de inzetten om zo verliezen weg te spelen? Of is een kennis of vriend ineens compleet onbereikbaar voor iedereen en is bekend dat deze persoon graag een gokje waagt? Ook dan is het een goed moment om even poolshoogte te nemen.

Let er vooral op dat ouderen gevoeliger zijn voor gokverslavingen. In Amerika bleek uit verschillende onderzoeken in 2014 al dat dit een groeiend probleem was, mede door de beschikbaar van veel gokspellen en een te lage mate van overheidsingrijpen of zorgplicht bij aanbieders van kansspelen. In Nederland is de situatie echter niet anders zolang de eerste licenties niet verstrekt zijn.

Wat kunt u het beste doen bij een gokverslaving?

Herkent u niet iemand anders in bovenstaande symptomen, maar hebben zij juist betrekking op uw situatie? Neemt u dan vooral contact op met de GGZ of andere verslavingszorg. Behandelingen bij gokverslavingen worden volledig vergoed vanuit het wettelijk verplichte basispakket.

Herkent u iemand anders in de symptomen? Dan is de situatie lastiger. De gokker blijft spelen omdat er dopamine (het hormoon dat zorgt voor een gelukzalig gevoel) aangemaakt wordt. Wanneer de persoon stopt met spelen, kunnen depressies en andere problemen opkomen.

Daarom is het verstandig om de persoon aan te raden om contact op te nemen met verslavingszorg. Grote kans dat dit niet in één keer lukt, maar uiteindelijk zal elke gokverslaafde bij de verslavingszorg uit moeten komen om zich te laten helpen. Dat is waar het uiteindelijk om draait.