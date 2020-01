27-01-2020, Politie.nl

Politie onderschept 800 liter grondstof voor GHB

Groningen - Via de douane in Rotterdam kreeg de Politie in december informatie dat er 800 liter GBL via China was ingevoerd met als eindbestemming Groningen

Door de politie in Groningen is in samenwerking met de douane Rotterdam een onderzoek gestart.De vaten met GBL werden, met medeweten van ons, afgeleverd bij een loods aan de Stavangerweg in Groningen. Op donderdag 23 januari werden de vaten afgeleverd bij de loods. Twee mannen uit Groningen, beiden 26 jaar, werden aangehouden toen zij de vaten in ontvangst namen. Na onderzoek konden we op zaterdag 25 januari een derde verdachte aangehouden, een 41-jarige man, eveneens uit Groningen.



Eén verdachte is op 25 januari in vrijheid gesteld, de andere twee op zondag 26 januari. Zij blijven verdachte en worden verdacht van het voorbereiden van het vervaardigen van “harddrugs”. De 800 liter heeft een geschatte straatwaarde van 300.000 euro. De vaten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.