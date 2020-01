27-01-2020, Marc Dol 112Gr.

Automobilist mist brug en raakt te water

Musselkanaal - Een automobilist is maandagavond aan de A-weg in Musselkanaal te water geraakt. Door een onbekende oorzaak ging de auto in een bocht rechtdoor, raakte een slagboom van een brug om vervolgens in het water tot stilstand gekomen.

De bestuurder is door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto uit het water gehaald en geborgen.