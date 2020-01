29-01-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Politie bezoekt wanbetalers persoonlijk

Groningen - De afgelopen dagen is de politie bij verschillende personen in Veendam en de Pekela's op bezoek geweest die nog gesignaleerd staan in verband met openstaande bekeuringen of een celstraf die zij nog moeten uitzitten.