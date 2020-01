29-01-2020, Politie Westerkwartier

'Koffie met een Cop' in Leek

Leek - Aanstaande donderdag, 30 januari 2020, staat de Politie Westerkwartier, tussen 11:00 en 13:00 uur in het winkelcentrum De Liekeblom te Leek.

Dit in het kader van 'Koffie met een Cop'.

Vanwege de tijdelijke sluiting van het politiebureau in #Leek en andere zaken die in Leek spelen, viel het de politie op dat er vragen waren hierover.



Er zullen leidinggevenden en politiemedewerkers van hun social mediateam aanwezig zijn om u te woord staan. Dus heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, kom dan tussen 11:00 uur en 13:00 uur naar de Winkelcentrum De Liekeblom Leek in Leek.

(De koffie klaar staat)