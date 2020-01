29-01-2020, Raymond Meter & P. Wind 112Groningen

Automobilist en fietser botsen in Haren

Haren - Op de Vondellaan/ Rijksstraatweg in Haren vond woensdagmiddag om 12:30 een aanrijding plaats tussen en auto en een fietser. De toedracht is onduidelijk.

De fietser werd even gecontroleerd in een ambulance maar hoefde voor zover bekend niet naar een ziekenhuis.