Het gaat hier om een 30-jarige man uit Groningen en een man en vrouw uit Colombia (hun personalia wordt nog geverifieerd). Het drietal wordt verdacht van bezit van verboden wapens en verdovende middelen. Bovendien worden zij verdacht van het witwassen van geld.

Wapens, drugs en geld



De politie heeft verschillende wapens in beslag genomen, waaronder twee vuurwapens, een nepwapen en diverse messen. Bij nader onderzoek is vastgesteld dat een deel van de wapens geen verboden wapens betrof. Deze zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Ook zijn er vermoedelijk verdovende middelen in beslag genomen. Het gaat hier om 50 gram poeder en dertig pillen. Onderzoek moet uitwijzen om welke verdovende middelen het gaat. Daarnaast is een geldbedrag van 27500 euro in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast. Zij worden deze week voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het onderzoek is nog in volle gang.