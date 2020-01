29-01-2020, Gijs Bouman & Marc Zijlstra 112Gr.

Uitslaande brand Tolweg Appingedam (Video)

Appingedam - De brandweer van Appingedam, Delfzijl en Siddeburen zijn woensdag aan het einde van de middag opgeroepen voor een brand in een boerderij aan de Tolweg in Appingedam.

Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. De bluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in gebruik nemen. 1 persoon werd gecontroleerd in een ambulance.

Over de oorzaak van de brand, is op dit moment nog niks bekend.