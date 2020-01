30-01-2020, Infoleek.nl Bron tekst & @RWSverkeersinfo Tweet

Rijstrook A7 weer open na ongeval op A7

Leek/ Westpoort - De A7 tussen Leek en Westpoort is momenteel in beide richtingen afgesloten wegens een verkeersongeval. Dat meldt Infoleek.nl

Even voor half 7 vanmorgen botsten daar door onbekende oorzaak een betonmixer en bestelbusje op elkaar. De betonmixer is over de vangrail heen gereden waardoor deze behoorlijk beschadigd is en vervangen zal moeten worden.

Het busje is met een behoorlijke klap tegen de vangrail tot stilstand gekomen. Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team met de helikopter, waren aanwezig om de bestuurders te behandelen.

Rijkswaterstaat verwacht nog dat de weg tot 14:00 uur vanmiddag dicht blijft. Dit vanwege spoedreparaties.

Tv Noord meldt het volgende(foto)

Update:

Rijkswaterstaat heeft in beide richtingen weer één rijstrook vrijgegeven.