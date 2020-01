30-01-2020, Redactie

Gaslek na graafwerkzaamheden

Groningen - Tijdens werkzaamheden in een tuin aan de C. Pothuisstraat in het Hoornse Meer is donderdagmorgen een gaslek ontstaan.

Bij het boren van een gat in de tuin werd een gasleiding geraakt. Enexis heeft het lek gedicht.