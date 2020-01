30-01-2020, Raymond Meter & J. Lameris 112Groningen & redactie M. Nuver

Bestelbus klem onder viaduct Olgerweg

Groningen - In de tunnel bij Olgerweg/Kielerbocht in de stad is donderdagmiddag weer een bestelbus vast komen te zitten. De bus was te hoog of het viaduct te laag !

Niemand raakte hierbij gewond. Het dak raakte door de klap zwaar beschadigd. De tunnel was enige tijd gestremd tijdens de bergingswerkzaamheden door berger Poort. Archief Archief Tv Noord Dvhn