In 2018 is deze verdachte veroordeeld voor deze whatsapp-fraude gepleegd tegen twaalf benadeelden. Zij deden, samen met nog meer slachtoffers, aangifte. De overige aangiftes waren ad info gevoegd bij deze zaak. Omdat de verdachte ontkende, kon het feit en de schade van het slachtoffer niet door de rechtbank worden meegenomen.

Klacht



Eén van de slachtoffers in de ad info gevoegde zaken, diende tegen de sepotbeslissing een klacht ex art. 12 Sv in. Het Hof wees deze klacht toe en gaf het OM de opdracht de man alsnog te vervolgen ten aanzien van oplichting van de benadeelde wiens klacht gegrond was verklaard. Daarom wordt de verdachte nu ook voor deze zaak vervolgd. Daarnaast heeft het OM besloten elf andere verdachten te vervolgen voor witwassen. Dit zijn zogenoemde katvangers en ronselaars.

De katvangers stelden hun rekening beschikbaar om het ontvangen geld wit te wassen, de ronselaars regelden de rekeningen van de katvangers voor de hoofdverdachte. Alle verdachten zijn afkomstig uit Utrecht of de omgeving Utrecht. De aangevers komen uit het hele land, ook uit Noord-Nederland. Het onderzoek is door de politie in Noord-Nederland gedraaid, naar aanleiding van een aangifte uit Sneek.

Regiezitting



Vandaag stonden de twaalf verdachten terecht op een regiezitting in de rechtbank in Groningen waar de verdediging onderzoekswensen kon indienen. Gezien de korte termijn heeft de rechtbank besloten dat de verdediging tot eind februari de tijd krijgt om onderzoekswensen in te dienen.

Het is niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld zal worden.